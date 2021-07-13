В Иркутске мужчина перелез через балкон высотки и угрожает скинуть ребенка

13 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Сибирский ФО В России
В Иркутске мужчина с ребенком на руках угрожает спрыгнуть из окна многоэтажки (2021) | Фото: Telegram / Baza

В Иркутске мужчина перелез через балкон высотки и угрожает скинуть ребенка

В Иркутске мужчина с ребенком перелез через балконные перила на одном из верхних этажей высотки.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что он отказывается заходить в квартиру и стоит на карнизе уже больше часа. Мужчина кричит, что жена ему изменила, и требует встречи с ней. Внизу дежурят спасатели и полицейские.

В Иркутске мужчина с ребенком на руках угрожает спрыгнуть из окна многоэтажки(2021)|Фото: Telegram / Baza

В МВД сообщили, что мужчина продолжает находиться на внешней стороне балкона, ребенок находится с внутренней стороны, передает "Интерфакс".

Mash пишет, что спасатели привели к мужчине его жену, вместе с психологом ее завели в квартиру на переговоры. Предварительно, с ней у пары вчера начался бракоразводный процесс. Ребенок, которому 3,5 года, все еще на балконе.

РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщает, что мужчина не собирается прыгать, но кричит, что выбросит ребенка. Он утверждает, что это не его ребенок.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: иркутск, мужчина, ребенок, балкон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети