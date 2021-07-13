В Иркутске мужчина перелез через балкон высотки и угрожает скинуть ребенка

В Иркутске мужчина с ребенком перелез через балконные перила на одном из верхних этажей высотки.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что он отказывается заходить в квартиру и стоит на карнизе уже больше часа. Мужчина кричит, что жена ему изменила, и требует встречи с ней. Внизу дежурят спасатели и полицейские.

В МВД сообщили, что мужчина продолжает находиться на внешней стороне балкона, ребенок находится с внутренней стороны, передает "Интерфакс".

Mash пишет, что спасатели привели к мужчине его жену, вместе с психологом ее завели в квартиру на переговоры. Предварительно, с ней у пары вчера начался бракоразводный процесс. Ребенок, которому 3,5 года, все еще на балконе.

РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщает, что мужчина не собирается прыгать, но кричит, что выбросит ребенка. Он утверждает, что это не его ребенок.