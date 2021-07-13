13 Июля 2021
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Зверев – о вакцинах и научном подходе

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ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата, кислород, ивл (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Коллеги говорят, что в стационарах от 30% привитых - врач

В ковидных стационарах от 30% до (в некоторых странах) 80% привитых от коронавируса. Такие данные озвучил президент медико-технологического предприятия "МТП Ньюдиамед" Андрей Воробьев, который, правда, подчеркнул, что это данные коллег, потому что официальных данных нет или власти их скрывают.
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Он подчеркнул, что это опровергает утверждения о высокой эффективности вакцин, которые, по заявлениям, гарантируют легкое протекание болезни.

"Если больной лежит в стационаре, он что, легко перенес ковид?" - сказал Воробьев.

Он раскритиковал информационную политику властей.

"Мне кажется преступлением то, что делают наши органы управления здравоохранения, - отсутствие доступа к информации. Последние годы мы выстраиваем огромную, тяжелейшую единую государственную информационную систему здравоохранения, в которую мы старательно сливаем и интегрируем все больше разных данных. Почему все наши институты, включая узкопрофильные, не получают хотя бы в обезличенном виде доступа к этим данным, чтобы мы могли пусть не в рамках рандомизированных исследований, но хотя бы для анализа больших данных оценивать всех тех больных, которых мы сегодня видим? Опираясь на эти данные, мы бы могли собрать гораздо больше того, что имеем. А туда сливается огромное количество помойки, которую врачи пишут для прокурора, чтобы прикрыть себя, когда их проверяют страховые компании. Поэтому и качественных данных не найти. Мы заняты пропагандой и совершенно ненаучными сравнениями... Мне, честно говоря, стыдно за Отечество, что мы столько денег вбухиваем в пропаганду, производство, продвижение вакцин, а не можем банальные исследования завершить", - рассказал врач.

Накануне.RU также неоднократно отмечало, что никакой статистики по вакцинированным не ведется, поэтому делать статистически обоснованные выводы о реальной эффективности вакцин невозможно.

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Теги: вакцинация, прививка, коронавирус



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