13 Июля 2021
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Политика В России Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский готов обсудить с Путиным лично некоторые моменты из статьи российского президента

Президент Украины Владимир Зеленский не прочь обсудить лично с Владимиром Путиным некоторые моменты из статьи последнего о судьбе украинского и русского народов.

"Приятно, что человек знает украинский язык", — заявил Зеленский  и добавил, что в Киеве будут читать публикацию и подумают над ответом.

"Нас забывают, когда мы говорим про победу над фашизмом, Вторую мировую войну, сколько отдано было жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, называя братским народом. Мне кажется, это не по-братски, больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", — заявил Зеленский.

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Теги: владимир зеленский, статья путина, украинцы и русские



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