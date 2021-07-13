Зеленский готов обсудить с Путиным лично некоторые моменты из статьи российского президента

Президент Украины Владимир Зеленский не прочь обсудить лично с Владимиром Путиным некоторые моменты из статьи последнего о судьбе украинского и русского народов.

"Приятно, что человек знает украинский язык", — заявил Зеленский и добавил, что в Киеве будут читать публикацию и подумают над ответом.

"Нас забывают, когда мы говорим про победу над фашизмом, Вторую мировую войну, сколько отдано было жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, называя братским народом. Мне кажется, это не по-братски, больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", — заявил Зеленский.