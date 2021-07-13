"Мне выпало два таких случая". Россель побывал на возможном месте захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле

Бывший губернатор Свердловской области, а ныне член Совета Федерации РФ Эдуард Россель сегодня посетил Нижний Тагил.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, он обсудил с главой города Владиславом Пинаевым предстоящие мероприятия по сохранению демидовского наследия. Также Россель побывал на стройплощадке за ДК "Юбилейный", где были обнаружены останки, которые могут принадлежать представителям рода Демидовых.

Как рассказал Пинаев, вероятность того, что на этом месте захоронены Демидовы, существует, но какие-либо выводы можно будет делать только после исследований специалистов.

"Действуем в соответствии с прописанной в законе процедурой. На площадку уже приезжали археологи, есть примерная идентификация по срокам. Это могила конца 18 - начала 19 века, что определено по составу кирпича. В ближайшее время приедут геофизики, проведут съемку и без раскопок будет примерно понятно, что здесь находится.

Одиночное ли это захоронение или склеп, в котором покоятся останки Демидовых, пока точно нельзя утверждать. Если рядом будут обнаружены захоронения, тогда мы всерьез будем заниматься археологическими раскопками, и дальше уже их идентифицировать, проводить ДНК-экспертизу, искать наследников и пытаться узнать, чьи останки в этих могилах", - сообщил глава Нижнего Тагила.

Осмотрев место, где начались исследования специалистов, Эдуард Россель признался: "На мою жизнь выпало два таких случая".

"Я поднял императора, всю его семью, построили Храм-на-Крови. Восстановили всю память Романовых, теперь нужно и этот решить вопрос. Это очень серьезно, здесь большая работа, могут быть совершенно неожиданные находки", - отметил сенатор.

Россель добавил, что Демидовский фонд, который он возглавляет, взял на себя затраты по проектированию церкви, которую планируют построить на месте бывшей воинской части на Вые, рядом с ДК "Юбилейный". Она будет возведена в честь знаменитой династии уральских промышленников.