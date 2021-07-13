13 Июля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: www.admhmao.ru

В Когалыме охранник расстрелял посетителей сауны

В Когалыме представитель частного охранного предприятия расстрелял посетителей сауны, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении МВД.

Приехав на место по вызову, силовики выяснили, что в сауне отдыхала компания из трех мужчин и одной девушки. Между одним из отдыхающим и девушкой возник конфликт. Администратор заведения нажала тревожную кнопку и вызвала сотрудников ЧОП. Когда они прибыли, началась потасовка между двумя ранее судимыми отдыхающими и сотрудником частного охранного предприятия – его повалили на землю и попытались завладеть оружием ЧОПовца. После этого охранник открыл огонь.

26- и 28-летние пострадавшие получили огнестрельные ранения и были доставлены в Когалымскую городскую больницу. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Теги: Когалым, сауна, расстрел, ЧОП



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