В Челябинске после ДТП опрокинулась машина скорой помощи, которая везла пациентов с COVID-19

В Челябинске автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с иномаркой.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла сегодня днем на перекрестке улиц Коммуны и Энгельса. Водитель скорой поворачивал налево, а водитель автомобиля "Фольксваген Поло" двигался в прямом направлении. Автомобили столкнулись, после удара скорая опрокинулась.

В машине скорой помощи находились два пациента. В пресс-службе регионального минздрава рассказали, что их везли после проведения КТ-исследования на госпитализацию в ковидную базу.

"В результате столкновения серьёзных травм не зафиксировано, в основном это различные ушибы. Пациенты СМП доставлены в городскую больницу №8 Челябинска", - отметили в ведомстве.

Водитель скорой и фельдшер от госпитализации отказались, а пассажиры иномарки отказались от медосмотра.