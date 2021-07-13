13 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
ДТП со скорой помощью в Челябинске (2021) | Фото: vk.com/typical_chelyabinsk, автор: Kirill Nekrasov

В Челябинске после ДТП опрокинулась машина скорой помощи, которая везла пациентов с COVID-19

В Челябинске автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с иномаркой.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла сегодня днем на перекрестке улиц Коммуны и Энгельса. Водитель скорой поворачивал налево, а водитель автомобиля "Фольксваген Поло" двигался в прямом направлении. Автомобили столкнулись, после удара скорая опрокинулась.

В машине скорой помощи находились два пациента. В пресс-службе регионального минздрава рассказали, что их везли после проведения КТ-исследования на госпитализацию в ковидную базу.

"В результате столкновения серьёзных травм не зафиксировано, в основном это различные ушибы. Пациенты СМП доставлены в городскую больницу №8 Челябинска", - отметили в ведомстве.

ДТП со скорой помощью, Челябинск,(2021)|Фото: vk.com/typical_chelyabinsk, автор: Kirill Nekrasov

Водитель скорой и фельдшер от госпитализации отказались, а пассажиры иномарки отказались от медосмотра.

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Теги: скорая помощь, ДТП, авария, коронавирус,



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