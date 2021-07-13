13 Июля 2021
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Общество В России
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Случай заражения двумя штаммами коронавируса у россиянки зарегистрировали в прошлом году

Случай заражения двумя штаммами коронавируса в России был зарегистрирован еще в прошлом году. Об этом сообщила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская, передает РИА Новости.

Носителем стала пожилая пациентка. Сначала у нее преобладал один штамм, а примерно через неделю стал преобладать другой.

Сперанская подтвердила, что случаи двойной инфекции возможны, но их не очень легко доказать - наличие двух разных вирусов в образце может объясняться и другими причинами.

Напомним, по данным властей, в России сейчас преобладает индийский штамм.

Ранее американские ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл спрогнозировали появление 22 новых мутаций коронавируса. Исследователи определили мутации, которые распространятся в ближайшие четыре месяца. При этом учитываются только те изменения в коронавирусе, которые получат массовое распространение по всему миру,

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Теги: штамм коронавируса, россиянка, двойная инфекция



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