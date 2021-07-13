В Екатеринбурге полицейские брали взятки у мигрантов, обещая оставить на территории РФ

Кировский районный суд вынес приговор бывшим сотрудникам полиции, которые брали взятки с задержанных мигрантов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Согласно материалам дела, обвиняемые Иван Кузнецов и Лариса Наумова работали в дежурной части отдела полиции № 3 УМВД России по Екатеринбургу на должности стажер и старший оперативный дежурный соответственно. 19 февраля прошлого года в отделе находился задержанный без документов, подтверждающих право на пребывание или проживание на территории России. Мужчина попросил Кузнецова изменить меру наказания с депортации на административный штраф. Обсудив преступный план с коллегой, стажер согласился и получил переводом на банковскую карту 15 тыс. руб., 5 тыс. из которых передал Наумовой. После этого полицейские не сдержали слово, данное задержанному. Судом было принято решение о выдворении правонарушителя за пределы Российской Федерации.

Позже сотрудники МВД повторили свой план с другой задержанной, требуя 10 тыс. руб. Впоследствии знакомый женщины за административное правонарушение привез и передал Кузнецову 3 тыс. руб.

Впоследствии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения). Уголовное дело в отношении Кузнецова было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве.

В июне текущего года Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Кузнецова к наказанию в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. А вчера, 12 июля, Кировский районный суд назначил Ларисе Наумовой наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.