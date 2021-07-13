13 Июля 2021
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евгений пригожин, коллаж, лп, суд (2021) | Фото: Накануне

Пригожин подал многомиллионный иск к СМИ «Эхо Москвы» и Шендеровичу

Представители пресс-службы компании «Конкорд» заявили, что петербургский предприниматель Евгений Пригожин подал в суд на радиостанцию «Эхо Москвы», Виктора Шендеровича, Евгения Белоганова, Алексея Венедиктова и Виталия Рувинского.

Поводом для иска стала публикация недостоверной информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию истца. В пресс-службе отметили, что бизнесмен намерен требовать от автора клеветнических высказываний Шендеровича и учредителя СМИ ЗАО «Эхо Москвы» по пять миллионов рублей компенсации морального вреда. Об этом говорится в сообщении.

В исковом заявлении указано, что Пригожин требует удалить из открытого доступа несоответствующую истине информацию, опровергнуть ее и привлечь сотрудников радио «Эхо Москвы» к ответственности. Ранее стало известно, что Пригожин подал заявление о распространение недостоверной информации о нем в Пресненский районный суд российской столицы.

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Теги: евгений пригожин, эхо москвы, шендерович, пресненский суд



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