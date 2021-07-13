В России зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавируса – 780 человек

В России зафиксирована максимальная с начала пандемии суточная смертность от коронавируса. За минувшие сутки скончались 780 человек.

Зафиксировано за сутки 24 702 новых случая коронавируса во всех регионах страны. Только 11,7% из них не имели клинических проявлений. Полностью выздоровели за сутки 19 566 человек.

Лидерами по количеству заболевших остаются Москва (4991), Подмосковье (2550) и Санкт-Петербург (1936).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 833 175 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 144 492 летальных исхода, выздоровели 5 236 214 человек, говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.