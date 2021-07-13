Более 400 пострадавших от лесных пожаров на Южном Урале получили единовременную выплату

В Челябинской области единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получили 446 жителей поселков Джабык и Запасное, пострадавших в результате лесных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Также жителям поселков, кто в результате пожаров утратил имущество частично, будет выплачено по 50 тысяч рублей. Полностью лишившиеся имущества получат по 100 тысяч рублей. Выплаты будут рассчитываться на каждого члена семьи. В настоящий момент поступило 44 заявления.

Напомним, площадь лесных пожаров на юге области составила 14 тыс. га. Огнем было уничтожено 51 дом в поселке Джабык и 10 домов в поселке Запасное. Накануне вечером бы объявлено о ликвидации природных пожаров, но режим ЧС в регионе сохраняется.