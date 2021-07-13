В Пензе снесли единственный в мире деревянный планетарий, который обещали отреставрировать

В Пензе снесли исторический архитектурный памятник — единственный в мире деревянный планетарий, сообщило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). При этом ранее местные власти обещали его аккуратно разобрать и реконструировать.

По факту - уникальное здание уничтожено, а вместо него построят торговый центр с функцией планетария, сообщает телеграм-канал журнала «Победитель».

На реставрационные работы из бюджета выделили 352 миллиона рублей. В январе зампредседателя пензенского правительства Олег Ягов уверял, что планетарий "аккуратно демонтируют", а пригодные части используют для реконструкции. В минкульте тоже пообещали сохранить внешний облик здания. В реальности планетарий не разобрали, а просто уничтожили экскаватором.

В ВООПИК сообщили, что на торги для проведения реконструкции заявился только один подрядчик, а в документации даже не было фотографий, демонстрирующих состояние бревен в целом.

Здание было построено в 1928 году. По словам специалистов, оно неплохо сохранилось - ему требовались лишь локальные замены в срубе. Однако на просьбы ВООПИК пересмотреть план реставрации не ответили ни правоохранительные органы, ни зампред Ягов.

В итоге планетарий обещают реставрировать к 2023 году. Однако, это будет не просто реставрация, а "реставрация под современное использование".

"Реставрация под современное использование предполагает, что объект будет снесен, в два раза увеличится его площадь, будет цокольный этаж с кафе, подсобными помещениями и так далее. Облик будет полностью восстановлен из новых деревянных качественных материалов", — заявил Олег Ягов.

"Если мы начнем с этими дощечками что-то делать, то будем неэффективно использовать государственные средства. Планетарий после реставрации будет в тысячу раз лучше и простоит еще 150 лет. А из того, что есть сейчас, уже ничего не сделаешь", — добавил он.