Преподаватель УрФУ Елена Лозовская скончалась после заражения коронавирусом

Преподаватель факультета журналистики в УрФУ и редактор студенческого телевидения Елена Лозовская скончалась. Об этом сообщает Областная газета со ссылкой на пресс-службе университета.

Елене Лозовской было 68 лет. В конце июня появилась информация о том, что преподаватель вошла в число зараженных COVID-19. Несмотря на то, что изначально заболевание протекало в легкой форме, Елена Лозовская, а также экс-декан факультета журналистики Борис Лозовский были госпитализированы в ГКБ №14 Екатеринбурга.

Точные причины смерти пока не называются.