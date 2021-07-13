13 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
(2019) | Фото: форум Утро

Преподаватель УрФУ Елена Лозовская скончалась после заражения коронавирусом

Преподаватель факультета журналистики в УрФУ и редактор студенческого телевидения Елена Лозовская скончалась. Об этом сообщает Областная газета со ссылкой на пресс-службе университета.

Елене Лозовской было 68 лет. В конце июня появилась информация о том, что преподаватель вошла в число зараженных COVID-19. Несмотря на то, что изначально заболевание протекало в легкой форме, Елена Лозовская, а также экс-декан факультета журналистики Борис Лозовский были госпитализированы в ГКБ №14 Екатеринбурга.

Точные причины смерти пока не называются.

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Теги: Елена Лозовская, коронавирус, смерть, журфак, УрФУ



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