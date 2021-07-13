13 Июля 2021
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Вакцинация во дворах Екатеринбурга (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Власти могут продавить поголовную вакцинацию в три этапа, - политолог

Принудительную вакцинацию могут продавить в три этапа, считает президент Центра развития региональной политики Илья Геращенков.
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Первый этап идет сейчас, когда давят через работу, угрожая отстранением (что для всех профессий, не входящих в перечень Правительства 1999 года, незаконно). Второй может прийтись на осень и будет связан со вторым эшелоном созависимых - студенты, школьники и те, кто захочет посещать различные общественные места, которые могут просто закрыть. Об этом свидетельствует высказывание депутата ГД Геннадия Онищенко, который назвал "хорошей тренировкой" введение QR-кодов для московских кафе с целью распространить эту практику для других целей. На третьем этапе, по версии политолога, оставшихся невакцинированных полностью "поразят в правах и маргинализируют".

"Притом власти до сих пор не хотят брать на себя ответственность за возможные побочные эффекты от вакцины, равно как и раскрывать статданные по ним. На фоне отказа ЕС, а вслед за ним и Китая, в ближайшем будущем признавать "Спутник V", очевидно, что о росте доверия к отечественной разработке говорить не приходится. Что подтверждают растущие очереди за "эпиваком", который считают меньшим из зол и в народе называют "укол водичкой", - пишет политолог на своей странице.

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Теги: вакцинация



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