Власти могут продавить поголовную вакцинацию в три этапа, - политолог

Принудительную вакцинацию могут продавить в три этапа, считает президент Центра развития региональной политики Илья Геращенков.

Первый этап идет сейчас, когда давят через работу, угрожая отстранением (что для всех профессий, не входящих в перечень Правительства 1999 года, незаконно). Второй может прийтись на осень и будет связан со вторым эшелоном созависимых - студенты, школьники и те, кто захочет посещать различные общественные места, которые могут просто закрыть. Об этом свидетельствует высказывание депутата ГД Геннадия Онищенко, который назвал "хорошей тренировкой" введение QR-кодов для московских кафе с целью распространить эту практику для других целей. На третьем этапе, по версии политолога, оставшихся невакцинированных полностью "поразят в правах и маргинализируют".

"Притом власти до сих пор не хотят брать на себя ответственность за возможные побочные эффекты от вакцины, равно как и раскрывать статданные по ним. На фоне отказа ЕС, а вслед за ним и Китая, в ближайшем будущем признавать "Спутник V", очевидно, что о росте доверия к отечественной разработке говорить не приходится. Что подтверждают растущие очереди за "эпиваком", который считают меньшим из зол и в народе называют "укол водичкой", - пишет политолог на своей странице.