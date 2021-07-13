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Спорт Свердловская область
Павел Дацюк, нападающий ХК Автомобилист (2019) | Фото: hc-avto.ru

Павел Дацюк заявил, что пока остается в "Автомобилисте"

Капитан "Автомобилиста" Павел Дацюк обратился к болельщикам клуба. Он сообщил, что пока останется в расположении команды.

Напомним, в мае у форварда закончился контракт с "Автомобилистом". В клубе ранее заявляли, что продолжение карьеры заслуженного игрока – прерогатива его самого.

Обращение Дацюка опубликовано сегодня на официальном сайте екатеринбургской хоккейной команды. В нем Павел поблагодарил болельщиков за поддержку и признался, что пока не определился со своим будущим.

"Сейчас передо мной стоит непростой выбор, что делать дальше. Хоккей – это моя жизнь, я наслаждаюсь каждым моментом, проведенным на льду, и очень хочу и дальше приносить пользу родной команде "Автомобилист" в качестве игрока. Но в то же время, я задаю самому себе вопросы: "Буду ли я готов полноценно отыграть еще один сезон? Позволит ли мне сделать это мой организм?", - рассказал нападающий.

Павел Дацюк в Екатеринбурге(2012)|Фото:Накануне.RU

По его словам, совместно с тренерским штабом принято решение об индивидуальном плане его подготовки к сезону 2021/22.

"В конце августа, пройдя этот определенный и фундаментальный период подготовки, я пойму, смогу ли продолжить карьеру и вновь выйти на лед в красном джерси "Автомобилиста" перед родными болельщиками", - добавил Павел Дацюк.

Как заявил директор ХК "Автомобилист" Максим Рябков, клуб готов предоставить Павлу необходимое время для принятия решения.

"Тренерский штаб "Автомобилиста" прекрасно знаком с возможностями Дацюка и на данный момент прорабатывает оба возможных сценария формирования игровых сочетаний в линии атаки команды", - отметил Рябков.

Напомним, что екатеринбургские хоккеисты уже вышли из отпуска и 17 июля начнут тренировки. Откроет сезон команда Билла Питерса 3 сентября домашним поединком против магнитогорского "Металлурга".

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Теги: Дацюк, Автомобилист, нападающий, заявление, клуб



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