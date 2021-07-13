13 Июля 2021
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Общество В России
электронные сигареты, вейп (2018) | Фото: rtr.md

Отпуск некурящим работникам в России предложили продлить на 10 дней

В России предложили на десять дней увеличить ежегодный отпуск для некурящих граждан. Письмо с инициативой на имя премьер-министра Михаила Мишустина отправил член Общественной палаты Султан Хамзаев, сообщает RT.

По его словам, курящие граждане тратят на свою привычку до 60 минут рабочего времени в день, или около 20 рабочих дней в календарном году.

Все издержки, которые связаны с курением сотрудников, приходится нести работодателям и государству, отметил Хамзаев.

Профсоюзы пока не обсуждали предложение об увеличении отпуска для некурящих, сказал РИА новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

В 2017 году в Госдуме обратились в правительство с просьбой рассмотреть возможность сокращения продолжительности рабочей недели для некурящих.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов в своем запросе напомнил, что экономические потери России из-за курения составляют около трех процентов ВВП. Он считает, что органам государственной власти необходимо разрабатывать методы стимулирования граждан отказываться от курения.

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Теги: некурящие работники, общественная палата, отпуск



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