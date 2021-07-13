14 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Рабочие на мосту на ул. Блюхера в Екатеринбурге (2021) | Фото: Екатеринбург.рф

"Не судите по трансляции". Подрядчик опроверг нежелание рабочих ремонтировать мост на Блюхера в Екатеринбурге

Директор ООО "Дю-Тор", осуществляющего ремонт моста на ул. Блюхера, Дмитрий Рыкунов вступился за своих сотрудников, заявив, что никто сегодня от работы не отлынивает. Все рабочие находятся на объекте с 8.00, однако камера, в отличие от подрядчика, стоит на месте и не может уловить того, что происходит вне поля ее видимости.

Напомним, что с недавнего времени жители уральской столицы могут наблюдать в реальном времени за ходом ремонтных работ моста на Блюхера, Кольцовского тракта и Макаровского моста. Онлайн-трансляция была организована мэрией. Одна из камер сегодня и зафиксировала "затишье" на Блюхеровском мосту. Первый рабочий в объективе появился только около 10.15, после чего спокойная обстановка не сильно поменялась.

Рабочие на мосту на ул. Блюхера в Екатеринбурге(2021)|Фото: Екатеринбург.рф

"Я сам сегодня туда приезжал, с 8 утра там работают люди. Если бы рабочие выходили в 11.00, мы бы опоздали и сорвали все сроки", - сообщил Накануне.RU Дмитрий Рыкунов.

Он также рассказал, что ежедневно на объекте с 8.00 до 20.00 работает порядка 30-40 рабочих, а ночная смена стартует уже в 20.00, а иногда и в 17.00. В это время ремонтными работами занимается 10 человек, чтобы не создавать много шума и не нарушать покой граждан. По его словам, в начале организация планировала работать в дневном графике и ночью, однако после того, как на объект из-за жалоб граждан на шум пять раз приезжали сотрудники полиции, было принято решение о снижении нагрузки в темное время суток.

"У нас протяженность дороги практически километр, а камера улавливает от силы метров 100. Тот факт, что на ней ничего не видно, не значит, что работы не ведутся впереди. Вы же видите по кадрам, что на данном участке необходимые работы уже завершены. А то, что рабочие ходят или сидят, им же тоже нужно отдыхать, перекусывать. Вы не представляете, какой это тяжелый труд", - заявил Рыкунов.

Он также отметил, что недовольство многих граждан вызвано тем, что подрядчик, якобы, не спешит завершать работы, и вместо месяца тратит на них около четырех.

"Работы за месяц не делаются – это просто нереально. Мы используем качественные материалы, которые должны успеть схватиться. Только бетону нужно усваиваться до 25 дней, а мы вместо него используем бетонные смеси, которым нужно всего семь. Вот насколько мы стараемся экономить время. Я тоже читаю эти комментарии, и меня задевает, что общественность говорит, что люди не работают. В такие моменты хочу сказать – приезжайте на мост, покажите, сделайте. Полгорода сидит на диване и ремонтирует мосты за месяц. Есть ППР, документация, где расписывается весь процесс. Все делаем в сжатые сроки, но при этом без ущерба к самому производству", - отметил подрядчик.

Напомним, что ремонтные работы Блюхеровского моста должны завершиться в конце августа.

Вчера в Екатеринбурге произошла похожая ситуация. Для ремонта моста на Кольцовском тракте перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги. Из-за этого там образовались гигантские пробки. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возмутился отсутствием рабочих на участке, после чего ремонтные работы сразу возобновились.

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Теги: мост, Блюхера, Екатеринбург, ремонтные работы



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