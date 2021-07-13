РМК в 2021 году высадила свыше 108 тысяч деревьев и цветов

Русская медная компания в рамках акции "Озеленим наш дом" высадила более 108 тысяч зелёных насаждений на территории промышленных площадок, а также в городских и сельских парках. Высадки продолжатся вплоть до середины осени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Одна из наиболее масштабных акций состоялась в Кыштыме: преобразились призаводская площадь и территория предприятия КМЭЗ. В этом сезоне заводчане уложили свыше 6,5 тысяч кв.м рулонных газонов, в ближайшее время появится живая изгородь из кустарников длиной более ста метров. На клумбах высажено почти две тысячи петуний, гортензий и других цветов.

На Новгородском металлургическом заводе, ОРМЕТ и Уралгидромеди акцию поддержали десятки работников. Начальники цехов, экологи и металлурги – волонтёры вместе озеленяли территорию своих заводов, готовили клумбы, устанавливали вазоны и садили цветы.

Акция "Озеленим наш дом" шагнула и за пределы промышленных площадок. Так, "Михеевский ГОК" высадил сотни деревьев в Варне, в парке имени Гагарина и на стадионе "Нива". Экологи предприятия также озеленили парк села Катенино и левый берег Катенинского водохранилища.

"Высадки деревьев под эгидой РМК в этом году приобрели более широкий масштаб. Помимо проекта "Озеленим наш дом", мы продолжили работу по лесовосстановлению. Совместно с районными лесничествами Михеевский и Томинский ГОКи высадили тысячи деревьев. РМК также впервые приняла участие в международной акции "Сад Памяти". Тысячи зелёных памятников появилось на территории 12 городов и сёл пяти регионов России: они высажены усилиями наших волонтёров", - рассказала вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

На реализацию экологических проектов РМК с 2012 года направила более 14 млрд рублей. Среди основных направлений – меры по минимизации воздействия производства на окружающую среду и обеспечение здоровья населения территорий присутствия.