В Челябинской области за сутки скончались 14 человек с COVID-19

В Челябинской области за прошедшие сутки у 281 человека выявили COVID-19, четырнадцать человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 69 тыс. 373 человек. В настоящий момент в регионе 3 тыс. 475 заболевших. За сутки выписаны 123 человека, всего в регионе выздоровели 62 тыс. 691 пациент.

За прошедшие сутки умерло четырнадцать человек, из них тринадцать непосредственно от COVID-19, еще у одного человека коронавирус был сопутствующим заболеванием.