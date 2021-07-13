13 Июля 2021
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поликлиника очередь больница (2016) | Фото: c-in.ru

Роспотребнадзор предлагает привить от гриппа 60% россиян

Роспотребнадзор предлагает вакцинировать в предстоящий осенний сезон от гриппа до 60% населения. Об этом говорится в постановлении о мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ, опубликованном на портале проектов нормативных документов. В этом же постановлении отмечается, что прививку от гриппа можно ставить не менее чем через месяц после прививки от коронавируса.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовать обеспечение населения вакцинацией против гриппа с охватом не менее 60% от численности населения субъекта РФ и не менее 75% — лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок", - цитирует постановление "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что в прошлом году от гриппа было вакцинировано около 70% населения страны. В результате традиционного сезонного гриппа не было, фиксировались лишь отдельные случаи заболевания.

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Теги: прививка от гриппа, вакцинация, коронавирус



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