СМИ сообщили о желании китайской фармкомпании зарегистрировать в России вакцину от коронавируса

СМИ сообщили о желании китайской фармкомпании Livzon Mabpharm зарегистрировать в России свою вакцину от коронавируса. Стоит отметить, что препарат V-01 не зарегистрирован даже в Китае – в КНР он проходит только вторую стадию клинических испытаний.

В Минздраве России не стали комментировать эту информацию, пишет "Коммерсант". Там лишь отметили, что допущенные к клиническим испытаниям в России препараты есть в Государственном реестре лекарственных средств. Сейчас там только одна иностранная вакцина — китайская "Конвидеция" компании CanSino Biologics.