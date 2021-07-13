13 Июля 2021
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СМИ сообщили о желании китайской фармкомпании зарегистрировать в России вакцину от коронавируса

СМИ сообщили о желании китайской фармкомпании Livzon Mabpharm зарегистрировать в России свою вакцину от коронавируса. Стоит отметить, что препарат V-01 не зарегистрирован даже в Китае – в КНР он проходит только вторую стадию клинических испытаний.   

В Минздраве России не стали комментировать эту информацию, пишет "Коммерсант". Там лишь отметили, что допущенные к клиническим испытаниям в России препараты есть в Государственном реестре лекарственных средств. Сейчас там только одна иностранная вакцина — китайская "Конвидеция" компании CanSino Biologics.

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Теги: вакцина, китай, клинические испытания, фармкомпания



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