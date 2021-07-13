13 Июля 2021
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Экономика Свердловская область В России
капремонт (2016) | Фото: Департамент информационной политики губернатора

В свердловском фонде капремонта хотят изменить закон из-за подорожания стройматериалов

В региональном фонде капитального ремонта Свердловской области назвали главную проблему, которая мешает реализации программы в регионе. Из-за этого нужно менять действующий закон.

Недавно стало известно, что повышение стоимости основных видов стройматериалов в России привело к тому, что значительная часть государственных контрактов стала для представителей малого и среднего предпринимательства убыточной. Наиболее остро ситуация сложилась в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, например, капремонта или поставок лифтового оборудования.

На сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге гендиректор фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов это подтвердил.

"Главная проблема на сегодня – это удорожание стоимости оборудования. Все мы ходим в магазины, в том числе и строительные, и видим, как растут материалы. Доска как минимум в два раза, металл уже больше чем в два раза, утеплитель тоже вырос более чем в два раза. Но, к сожалению, контракты заключены в ноябре-декабре 2020 года, имеют фиксированную стоимость и не позволяют нам в рамках действующего законодательства увеличивать стоимость работ", - рассказал Суханов.

фонд святой екатерины, ремонт, жкх, капитальный ремонт, капремонт, подъезд(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

По его словам, подрядные организации по некоторым видам работ действуют себе в убыток. А отработав в убыток, впоследствии они уже не будут заниматься капитальным ремонтом, что приведет к дефициту рабочей силы, который ощущается уже сейчас. Поэтому губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым подготовлен запрос в Минстрой РФ о том, чтобы внести изменения в действующий закон. Речь идет об изменении стоимости работ в рамках заключенных контрактов.

"Очень надеемся, что это постановление появится, и мы сможем на законных основаниях поднять стоимость по тем или иным видам работ, что сегодня невозможно", - заключил Станислав Суханов.

Напомним, сегодня стало известно, что свердловчане задолжали за капремонт около 3,4 млрд рублей. При этом саму программу капремонта домов в Свердловской области не будут менять из-за готовящейся "реновации".

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Теги: капремонт, стройматериалы, стоимость, дома, закон



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