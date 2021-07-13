СМИ сообщили о двух погибших от взрыва в Геленджике

Число погибших при взрыве в частной гостинице в Геленджике увеличилось до двух человек.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, один пострадавший скончался от полученных травм.

В Следственном комитете пока сообщают об одном погибшем – это молодой человек, в момент взрыва он находился на улице.

По данным ведомства, пострадали пять человек, в том числе 14-летняя девочка. Они с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Эпицентр взрыва в гостинице находился на первом этаже, уточнили в СК. "По одной из версий взрыв произошел в магазине, который расположен на первом этаже: сотрудники утром пришли в магазин, включили свет и произошел взрыв", - пишет Baza.

По данным МЧС, на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции. 50 человек были эвакуированы.