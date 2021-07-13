В Прикамье возобновляет работу санавиация

Пермский минздрав возобновит вылеты санавиации уже с этой недели. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава, новым подрядчиком для санитарной авиации "Пермская краевая клиническая больница" станет "Национальная служба санитарной авиации".

Вылеты начнут уже с 14 июля. Договор был подписан сегодня.

"Вертолет для данной цели уже был передислоцирован в Пермь. Пациентам, нуждающимися в данном виде экстренной транспортировки, будет оказываться своевременная медицинская помощь", - отметили в минздраве.

Напомним, ранее вертолет Ми-8 для нужд санавиации, принадлежащий "Государственной транспортной лизинговой компании", был изъят из использования аэропорта "Пермь" в рамках судебного спора между АО и Авиакомпания "СКОЛ".

Из-за отсутствия санавиации инспектора заповедника "Вишерский" Алексея Бахтиярова, которому стало плохо, не смогли оперативно эвакуировать.

Инспектор работает на отдаленном кордоне Лиственничный (около 200 км от Красновишерска). 8 июля он сообщил об ухудшении самочувствия: отнялась левая часть тела. Руководство заповедника обратилось в МЧС, однако в ведомстве сообщили, что услуг санавиации в настоящее время в Пермском крае нет. Спасать своего работника заповеднику пришлось самостоятельно, на собственные средства, зарезервированные на противопожарные облеты.