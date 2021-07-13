Тюменцы жалуются на шум от новой набережной

В Тюмени жители ул. Красноармейская жалуются на шум, который доносится с новой набережной на левом берегу Туры, передает корреспондент Накануне.RU.

Тюменцы сообщают, что основным источником шума являются гудки автомобилей и генераторов несанкционированных ларьков на колесах, в которых ведется продажа напитков и еды. Жильцы просят установить дорожные знаки, которые запретят проезд по набережной и организовать пункт полиции, чтобы те следили за порядком.

"Реконструкция левого берега набережной завершена. В настоящее время проходит процедура передачи объекта эксплуатирующей организации. Тем не менее, набережная уже пользуется большой популярностью у населения города", – отметил депутат тюменской гордумы Андрей Лазарев.

Он также добавил, что планирует для решения вопроса горожан обратиться к главе города Руслану Кухаруку.

