13 Июля 2021
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Набережная Тюмень, река Тура (2018) | Фото: about-planet.ru

Тюменцы жалуются на шум от новой набережной

В Тюмени жители ул. Красноармейская жалуются на шум, который доносится с новой набережной на левом берегу Туры, передает корреспондент Накануне.RU.

Тюменцы сообщают, что основным источником шума являются гудки автомобилей и генераторов несанкционированных ларьков на колесах, в которых ведется продажа напитков и еды. Жильцы просят установить дорожные знаки, которые запретят проезд по набережной и организовать пункт полиции, чтобы те следили за порядком.

"Реконструкция левого берега набережной завершена. В настоящее время проходит процедура передачи объекта эксплуатирующей организации. Тем не менее, набережная уже пользуется большой популярностью у населения города", – отметил депутат тюменской гордумы Андрей Лазарев.

Он также добавил, что планирует для решения вопроса горожан обратиться к главе города Руслану Кухаруку.

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Теги: набережная, шум



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