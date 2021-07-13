13 Июля 2021
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Магазин &quot;Кухни для вас&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Торговые сети не успеют вакцинировать 60% работников к середине-концу июля - СМИ

Всего два дня остается до контрольной даты вакцинации 60% сотрудников розничной торговли в Москве. В ряде других регионов контрольные даты чуть сдвинуты – это 15-31 июля. Тем не менее, в отрасли говорят, что только отдельные компании успеют вакцинировать такое количество работников.

По данным "Коммерсанта", Минпромторг уже готовится просить власти регионов сдвинуть контрольные сроки, иначе многие компании могут быть закрыты или оштрафованы, что в условиях кризиса ни к чему хорошему не приведет.

Обязательная вакцинация 60% работников розничной торговли, общепита, сферы услуг и ряда других отраслей введена в 22 регионах.

Данные Минпромторга таковые: в Москве успели вакцинировать 25% работников продовольственных сетей, в непродовольственных – 45%. В целом по стране эти цифры значительно ниже. Впрочем, источник издания отмечает, что статистику эту едва ли можно назвать точной и объективной.

Причинами провала кампании по вакцинации называют отпускной сезон, нехватку вакцины в ряде регионов и очереди на вакцинацию.

В ряде регионов наблюдается дефицит вакцин, утверждают источники издания, это, например, Краснодарский и Хабаровский края, Ростовская, Брянская, Тамбовская, Кемеровская области, Сахалин, Алтай. Так, на работающий в Омске крупный торгцентр было выдано около 20 доз.

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Теги: торговые сети, вакцинация, минпромторг, санкции



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