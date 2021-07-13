13 Июля 2021
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Зверев – о вакцинах и научном подходе

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Общество За рубежом
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

В США установили, что вакцина J&J повышает риск развития редкого заболевания

Применение вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson может увеличить риск развития редкого аутоиммунного заболевания. Об этом сообщило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов (FDA).

В отчете ведомства говорится, что в течение 42 дней после использования вакцины Janssen повышается риск развития синдрома Гийена — Барре, при котором иммунная система атакует нервные клетки, сообщает Regnum.

У людей, которые были вакцинированы этим препаратом в США, примерно в три - пять раз чаще обычного развивается данное заболевание. На данный момент выявлено 100 случаев среди привитых.

В апреле медицинские власти США рекомендовали приостановить использование однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 после того, как у шести реципиентов развилось редкое заболевание, связанное с образованием тромбов.

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Теги: J&J, вакцина, коронавирус



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