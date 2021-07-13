13 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Замначальника управления ПФР по Челябинской области задержали за взятку в 3 млн рублей

В Челябинске задержан заместитель начальника регионального управления ПФР Александр Орехов. Его предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, 12 июля обвиняемый получил взятку в сумме более 3 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Он был задержан при получении взятки.

Вину в совершении преступления Орехов признал.

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Теги: взятка, задержание, уголовное дело,



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