Замначальника управления ПФР по Челябинской области задержали за взятку в 3 млн рублей

В Челябинске задержан заместитель начальника регионального управления ПФР Александр Орехов. Его предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, 12 июля обвиняемый получил взятку в сумме более 3 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Он был задержан при получении взятки.

Вину в совершении преступления Орехов признал.