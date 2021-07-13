Программу капремонта домов в Свердловской области не будут менять из-за "реновации"

В региональном фонде капитального ремонта Свердловской области рассказали, что не будут корректировать программу капремонта в связи со стартом программы комплексного развития территорий (так называемой "реновации").

Напомним, ранее депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков выразил озабоченность судьбой средств, собранных на капремонт в домах, попавших под "реновацию".

"Внесенные собственниками жилых помещений взносы на капитальный ремонт используются на цели реализации комплексного развития территории жилой застройки (ч. 2.2 ст. 169 ЖК РФ). Очевидно, что конкретно эта норма несправедлива. Собранные годами за счет собственников средства, по сути, отнимаются. Считаю, что нужно компенсировать выселяемым собственникам стоимость собранных взносов", - заявлял парламентарий.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции гендиректор регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов, некоторые дома, которые могут попасть в программу КРТ, находятся и в программе капремонта.

"По некоторым домам уже был выполнен капитальный ремонт, по некоторым работы еще не выполнялись. Для того, чтобы нам не начислять плату за капремонт, эти дома необходимо исключить из региональной программы. Но законного основания для исключения не существует. Попадание в программу "реновации" не является основанием для исключения домов из программы капитального ремонта", - пояснил Суханов.

Он добавил, что правовая основа не позволяет этого сделать.

"Комплексное развитие территорий – это добровольное желание подрядной организации, которая придет строить многоквартирные дома. А она может туда никогда и не прийти. Мы исключим из программы капремонта, и программа КРТ тоже не начнется. Тогда получится, что дома останутся и без капитального ремонта, и без развития территорий", - заключил Станислав Суханов.

Напомним, в марте губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о КРТ. Наше издание подробно изучило текст документа.