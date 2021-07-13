В Рыбинске после вакцинации умер легкоатлет
12 июля в Рыбинске (Ярославская область) похоронили 38-летнего легкоатлета Владимира Дорожкина, который скоропостижно скончался через несколько часов после вакцинации, пишут местные СМИ.
Спортсмен планировал сделать вторую прививку 13 июля, но начальство попросило его сделать это срочно, хотя он был на больничном - у него щемило в плече и немели кончики пальцев. Но в поликлинике врач сказал, что не видит причин для медотвода. В 13 часов ему сделали инъекцию. До вечера все было хорошо, он лег спать и... умер, рассказали родственники. Последний раз он зашел на свою страницу "ВКонтакте" в 7 часов вечера.
Причиной смерти указали кардиомиопатию - заболевание, связанное с патологией сердца. Но родные отмечают, что умерший был в отличной форме, тренировал детей, сам участвовал в соревнованиях. У него остались жена и пятилетняя дочь.
В связи с этим и другими случаями возникает вопрос медотводов. На прошлой неделе московский врач-терапевт Елена Столповская заявила, что в Москве было негласно распространено указание, что всем врачам в государственных поликлиниках запрещено давать методводы от ковид-вакцинации, и это право оставлено лишь пяти поликлиникам. Она приложила фото документа.
Вчера СМИ сообщили, что онкобольные жалуются на невозможность получить медотвод, притом что почти 90% хотят этого.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что до сих пор нет единого регламента предоставления медицинского отвода от вакцинации, поэтому "возникают не просто перекосы, но и опасные для жизни ситуации, когда людей с хроническими и даже онкологическими заболеваниями принуждают прививаться". А мест, где можно получить справку о медотводе, катастрофически мало.
Толстой направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой взять на контроль вопрос повышения доступности профильных специалистов, уполномоченных на оформление отводов от вакцинации, а также разработать и довести до сведения пациентов и медиков четкий порядок получения медотводов, включая перечень оснований.