В Рыбинске после вакцинации умер легкоатлет

12 июля в Рыбинске (Ярославская область) похоронили 38-летнего легкоатлета Владимира Дорожкина, который скоропостижно скончался через несколько часов после вакцинации, пишут местные СМИ.

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Спортсмен планировал сделать вторую прививку 13 июля, но начальство попросило его сделать это срочно, хотя он был на больничном - у него щемило в плече и немели кончики пальцев. Но в поликлинике врач сказал, что не видит причин для медотвода. В 13 часов ему сделали инъекцию. До вечера все было хорошо, он лег спать и... умер, рассказали родственники. Последний раз он зашел на свою страницу "ВКонтакте" в 7 часов вечера.

Причиной смерти указали кардиомиопатию - заболевание, связанное с патологией сердца. Но родные отмечают, что умерший был в отличной форме, тренировал детей, сам участвовал в соревнованиях. У него остались жена и пятилетняя дочь.

В связи с этим и другими случаями возникает вопрос медотводов. На прошлой неделе московский врач-терапевт Елена Столповская заявила, что в Москве было негласно распространено указание, что всем врачам в государственных поликлиниках запрещено давать методводы от ковид-вакцинации, и это право оставлено лишь пяти поликлиникам. Она приложила фото документа.

Вчера СМИ сообщили, что онкобольные жалуются на невозможность получить медотвод, притом что почти 90% хотят этого.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что до сих пор нет единого регламента предоставления медицинского отвода от вакцинации, поэтому "возникают не просто перекосы, но и опасные для жизни ситуации, когда людей с хроническими и даже онкологическими заболеваниями принуждают прививаться". А мест, где можно получить справку о медотводе, катастрофически мало.

Толстой направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой взять на контроль вопрос повышения доступности профильных специалистов, уполномоченных на оформление отводов от вакцинации, а также разработать и довести до сведения пациентов и медиков четкий порядок получения медотводов, включая перечень оснований.