ЗакСО утвердило 14 членов Общественной палаты Среднего Урала

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области утвердили 14 членов местной Общественной палаты нового созыва. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, всего было 25 кандидатов, каждый из которых принял участие в собеседовании в ходе заседания со специально созданной рабочей группой. После этого стартовало рейтинговое голосование, определившее победителей.

По словам председателя парламента региона Людмилы Бабушкиной, из 14 кандидатов, 12 являются членами Общественной палаты области предыдущего созыва, которые уже показали эффективность своей работы. В список кандидатов вошли:

Бадаев Феликс Иосифович – по представлению Свердловской Региональной Общественной Организации "Свердловское диабетическое общество";

Бугров Дмитрий Витальевич – по представлению Региональной общественной организации "Волонтерский центр Свердловской области";

Винницкий Владимир Ильич – по представлению Регионального объединения работодателей "Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области";

Зверева Елена Владимировна – по представлению Региональной общественной молодежной организации "Свердловская областная организация Российского Союза Молодежи";

Киселев Алексей Михайлович – по представлению Свердловского областного союза организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Свердловской области";

Колесников Борис Иванович – по представлению автономной некоммерческой организации "Научно-практическое социально-педагогическое объединение "Благое дело";

Крапивина Лариса Александровна – по представлению Свердловской региональной общественной детской организации "Каравелла";

Лаврикова Юлия Георгиевна – по представлению Региональной общественной организации по Свердловской области "Уральская Экологическая Инициатива";

Лукичева Анастасия Евгеньевна – по представлению Фонда "Альфа-Патриот";

Павленко Сергей Александрович – по представлению Уральской ассоциации "Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма";

Спектор Шлема Ицькович – по представлению Региональной общественной организации "Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей";

Судаков Юрий Дмитриевич – по представлению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров;

Тетерин Евгений Павлович – по представлению Свердловской региональной общественной организации содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов;

Щелоков Владимир Федорович – по представлению Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

Напомним, что Общественная палата формируется в составе 42 членов. 14 кандидатур утверждаются губернатором Свердловской области по представлению зарегистрированных на территории региона структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Еще 14 кандидатур утверждает заксобрание по представлению зарегистрированных на территории региона некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Оставшиеся 14 кандидатур определяются избранными членами Общественной палаты.