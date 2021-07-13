В Березниках переболевшему коронавирусом медику отказали в компенсации

В Березниках сотруднику станции "скорой помощи" отказали в компенсации после того, как он переболел коронавирусом. Причиной руководство называет тот факт, что в официальных документах стоит диагноз ОРВИ – тест на новую инфекцию в момент болезни был отрицательным, а вот анализ на антитела, сделанный после заболевания, дал положительный результат. Теперь пострадавший врач через профсоюз пытается добиться от начальства компенсации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сначала я обратилась к участковому врачу, потом дважды – к начмеду. Потом написала в краевое министерство здравоохранения. Везде был отказ, потому что официальный диагноз – ОРВИ, а не коронавирус. Болела я в январе. 3-го ушла на больничный, пробыла на нём до 13-го. В конце больничного сдавала тест на коронавирус, результат был отрицательный. В феврале сдавала тест на антитела, и вот тут уже результат был положительный – их нашли. Но в разовой компенсации в 68 тыс. руб. мне отказали, потому что диагноз – ОРВИ", - сказала Накануне.RU медик, пожелавшая не называть своего имени.

Оргсекретарь профсоюза "Действие" Александр Золотарёв, куда обратился пострадавший, сообщил агентству, что началась проверка законности отказа в компенсации.

"Я оформил документы на запрос всех документов, чтобы полностью владеть информацией и понимать, почему отказали. Бумаги оформил 12 июля, срок ответа – три дня. Потом буду изучать подробнее. При положительном иммуноферментном анализе должны выплатить компенсацию", - уточнил Золотарёв.