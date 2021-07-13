Один из нападавших на президента Гаити связан с силовыми структурами США

Гражданин США с гаитянскими корнями, которого задержали по подозрению в участии в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, ранее был связан с одной из американских силовых структур. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

При этом не уточняется, с какими спецслужбами или силовыми структурами США мог быть связан американец. Его имя источник не назвал, пишет Regnum.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ходе нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Глава государства получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным. Первая леди Гаити также была ранена в результате атаки.

Глава полиции Гаити заявил, что всего в группу наемников входили не менее 28 человек. Среди задержанных - два американца гаитянского происхождения.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США за которых, предположительно, выдавали себя убийцы.