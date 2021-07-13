Свердловчане задолжали за капремонт около 3,4 млрд рублей

На сегодняшний день общая сумма задолженности свердловчан по взносам за капремонт составляет около 3,4 млрд рублей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал генеральный директор регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

По его словам, это достаточно большой показатель.

"Если учесть, что мы выполняем строительно-монтажные работы, стройконтроль и проектирование на 6 с небольшим миллиардов, то сегодняшняя задолженность фактически – это половина от годовой реализации программы капитального ремонта. Не надо быть большим математиком и понять, что если мы собрали в 2020 году 96,5%, то задолженность, как минимум, прирастает. Для того, чтобы она оставалась на том же уровне, нужно собирать 100%. А чтобы падала, нужно собирать больше 100% – тогда она будет уменьшаться", - рассказал Суханов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он добавил, что рост задолженности "вызывает серьезные опасения".

"Мы ни разу еще не собирали 100%, всегда меньше. Поэтому динамика всегда прирастает", - заключил Станислав Суханов.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале правительство Свердловской области установило стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 год. По сравнению с 2020 годом, их рост в муниципалитетах составит от одного до трех процентов.