13 Июля 2021
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Взрыв в гостинице в Геленджике (2021) | Фото: Telegram / Baza

В Геленджике прогремел взрыв в гостинице, один человек погиб

В гостинице Геленджика взорвался бытовой газ, сообщают "Известия".

На данный момент известно об одном погибшем и нескольких пострадавших.

Предварительно, взрыв произошел в частной четырехэтажной гостинице "Азалия". Как пишет Baza, улицу Советская рядом с отелем завалило осколками, пострадали несколько автомобилей.

По данным телеграм-канала, по одной из версий взрыв произошел в магазине, который расположен на первом этаже.

Под завалами могут находиться люди, на месте работают спасатели. Все пострадавшие (по данным Baza, их пятеро) госпитализированы в реанимацию местной больницы, у них ожоги, переломы и травмы головы.

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Теги: геленджик, взрыв, гостиница



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Развитие сюжета:

Ранее 13.07.2021 10:45 Мск СМИ сообщили о двух погибших от взрыва в Геленджике


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