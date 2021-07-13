В Геленджике прогремел взрыв в гостинице, один человек погиб

В гостинице Геленджика взорвался бытовой газ, сообщают "Известия".

На данный момент известно об одном погибшем и нескольких пострадавших.

Предварительно, взрыв произошел в частной четырехэтажной гостинице "Азалия". Как пишет Baza, улицу Советская рядом с отелем завалило осколками, пострадали несколько автомобилей.

По данным телеграм-канала, по одной из версий взрыв произошел в магазине, который расположен на первом этаже.

Под завалами могут находиться люди, на месте работают спасатели. Все пострадавшие (по данным Baza, их пятеро) госпитализированы в реанимацию местной больницы, у них ожоги, переломы и травмы головы.