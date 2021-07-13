13 Июля 2021
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Общество Челябинская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске объявили аукционы на покупку 150 автобусов за 1,9 млрд рублей

В Челябинске объявлено два аукциона на покупку 150 автобусов. Общая начальная цена закупок составляет 1,9 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Область закупает 40 автобусов, использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива. Начальная цена – 551,4 млн рублей. Автобусы должны быть 2021 года выпуска. Цена за единицу оценивается в 13,7 млн рублей.

Также планируется приобрести 110 автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Начальная цена аукциона – 1 млрд 362,5 млн рублей. Цена за один автобус 2021 года выпуска рассматривается в размере 12,3 млн рублей.

Заявки от претендентов будут принимать до 28 июля. Итоги аукционов подведут на следующий день.

Напомним, 11 июня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов для регионов на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Экология". Средства в размере 4,8 млрд рублей направлены четырем регионам, в том числе Челябинской области. Челябинск получил 1,9 млрд рублей для покупки 150 автобусов большого класса, использующих газ в качестве моторного топлива, Магнитогорск – 400 млн рублей на приобретение десяти трамваев.

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Теги: аукцион, автобус, экология, газ,



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