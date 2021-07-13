300 кислородных концентраторов для больных коронавирусом закупили учредители Фонда святой Екатерины

В больницы Екатеринбург благотворители передали партию новых кислородных конверторов, передает корреспондент Накануне.RU. В связи с обращением министерства здравоохранения Свердловской области учредители Фонда святой Екатерины — генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский — и генеральный директор ООО УК УЗТМ-КАРТЭКС Ян Центер приняли решение о передаче больницам Свердловской области 300 кислородных концентраторов.

Кислородные концентраторы используются при дыхательной недостаточности из-за поражения легких — одного из самых частых осложнений коронавирусной инфекции. В зависимости от объема поражения пациент должен получать от одного до десяти литров кислорода в минуту — новое оборудование позволяет решить эту задачу. Концентраторы забирают воздух извне, абсорбируют, увлажняют и подают кислород прямо в дыхательные пути пациента.

По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, в последнее время резко возросло число пациентов с кислородным голоданием: «Третья волна заболеваемости характеризуется большим количеством пациентов с кислородозависимой формой. Если в прошлые периоды заболеваемости таких было порядка 40–45% от общего количества пациентов, то сейчас мы говорим про 64%, а в крупных ковидных госпиталях это число достигает 80%. При таком резком росте количества пациентов, нуждающихся в кислороде, нам понадобились кислородоконцентраторы. Мы обратились в Фонд святой Екатерины за помощью, поскольку была необходимость быстро решить данный вопрос. Очень благодарен учредителям Фонда за неоценимую помощь в организации закупки и передачи медоборудования больницам города и области».





В течение июля между больницами области распределят 50 пятилитровых и 250 десятилитровых концентраторов — поставка уже началась, а часть больниц получили новое оборудование.

«Несколько дней назад в адрес Фонда святой Екатерины поступило обращение министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова с просьбой приобрести кислородные концентраторы, столь необходимые сегодня. В короткие сроки учредители приняли положительное решение. В настоящий момент концентраторы закуплены и до конца июля будут переданы больницам города и области», — сообщил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, за полтора года учредители Фонда выделили на поддержку системы здравоохранения Свердловской области 1,8 млрд рублей.