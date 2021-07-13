В Екатеринбурге окончательно отменили крестный ход в "Царские дни"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений приняли решение не проводить крестный ход в часть "Царских дней". Окончательную отмену мероприятия подтвердил Накануне.RU вице-губернатор Сергей Бидонько.

Никакой альтернативы проведению шествия в виде заездов также не предусматривается.

Секретарь совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин (Райников) не стал комментировать принятое на встрече решение. "Я думаю оставить это решение без комментариев. Может быть, в пресс-службе что-нибудь и подготовят. Но сейчас мне нечего сказать", - заявил священник корреспонденту Накануне.RU.

Напомним, что на встрече рассматривались и другие варианты. Например, провести вместо пешего мероприятия к Ганиной яме поездку на автобусах. Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил о том, что намерен провести крестный ход на годовщину убийства Романовых вопреки запрету губернатора. Глава региона запретил православный сход в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.