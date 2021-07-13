13 Июля 2021
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Путин, Лукашенко (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин сегодня встретится с Лукашенко в Санкт-Петербурге

Владимир Путин сегодня проведет переговоры с белорусским коллегой в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе Александра Лукашенко.

По данным канала, главы государств будут обсуждать "развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику".

"Этот визит продолжает  сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов", - говорится в сообщении "Пула первого".

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Теги: владимир путин, александр лукашенко, переговоры



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