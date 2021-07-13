Путин сегодня встретится с Лукашенко в Санкт-Петербурге

Владимир Путин сегодня проведет переговоры с белорусским коллегой в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе Александра Лукашенко.

По данным канала, главы государств будут обсуждать "развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику".

"Этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов", - говорится в сообщении "Пула первого".