На Ставрополье БТР столкнулся с "Газелью": погибли два человека, есть раненые

На Ставрополье БТР Росгвардии врезался в пассажирскую "Газель", погибли два человека – пассажиры микроавтобуса.

ЧП произошло в Предгорном округе утром во вторник.

"При следовании воинской колонны в сопровождении ВАИ произошло ДТП. По предварительной информации, водитель пассажирской "Газели" допустил столкновение с БТР, двигавшемся в составе воинской колонны, что привело к гибели двух пассажиров "Газели"", - цитирует "Интерфакс" представителя Северо-Кавказского округа Росгвардии.

Еще четыре пассажира "Газели" в возрасте 13, 15 и 42 лет получили ушибы и вывихи, их госпитализировали. Еще двоим помощь была оказана на месте. Водитель "Газели" не пострадал.

По данным Telegram-каналов, БТР направлялся из Чечни на учения в Ростовскую область.