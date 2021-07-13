13 Июля 2021
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Происшествия СЗФО
ДТП с БТР и Газелью. (2021) | Фото: telegram-канал Life Shot

На Ставрополье БТР столкнулся с "Газелью": погибли два человека, есть раненые

На Ставрополье БТР Росгвардии врезался в пассажирскую "Газель", погибли два человека – пассажиры микроавтобуса.

ЧП произошло в Предгорном округе утром во вторник.

"При следовании воинской колонны в сопровождении ВАИ произошло ДТП. По предварительной информации, водитель пассажирской "Газели" допустил столкновение с БТР, двигавшемся в составе воинской колонны, что привело к гибели двух пассажиров "Газели"", - цитирует "Интерфакс" представителя Северо-Кавказского округа Росгвардии.

Еще четыре пассажира "Газели" в возрасте 13, 15 и 42 лет получили ушибы и вывихи, их госпитализировали. Еще двоим помощь была оказана на месте. Водитель "Газели" не пострадал.

По данным Telegram-каналов, БТР направлялся из Чечни на учения в Ростовскую область.

ДТП с БТР и Газелью.(2021)|Фото: telegram-канал Life Shot

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Теги: бтр, газель, погибшие, дтп



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