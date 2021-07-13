СМИ сообщили о десятках задержанных на Кубе за два дня протестов

Полиция Кубы за два дня протестов задержала несколько десятков человек, сообщает Reuters со ссылкой на подсчеты правозащитных организаций.

Напомним, на Острове Свободы первые за многие годы начались массовые протесты. Перебои с продуктами и медикаментами, усилившиеся за время карантина и пандемии, охватили всю страну, и протестующие быстро подхватили антикоммунистические лозунги. В Гаване и еще нескольких городах страны прошли массовые шествия, доходившие до драк с полицией. Власти Кубы призвали выходить на улицы сторонников и обвинили в подстрекательстве к беспорядкам американцев.

В США, в свою очередь, отвергли обвинения во вмешательстве в дела Кубы, но заявили о поддержке протестующих.

Посол России в Гаване Андрей Гуськов ранее сообщил, что протестные акции на Кубе связаны со вспышкой коронавируса и не являются попыткой свержения власти, пишет Regnum.

В МИД РФ также прокомментировали ситуацию, отметив, что Россия внимательно следит за развитием ситуации на Кубе и считает недопустимым постороннее вмешательство.

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