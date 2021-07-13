Катасонов: Россия погружается в управленческий хаос

"Стратегия национальной безопасности Российской Федерации", которая вступила в силу 2 июля, является бессмысленной бумагой. Так считает экономист Валентин Катасонов, который написал об этом две статьи на "Свободной прессе".

Он отмечает, что в документе нет определения главной или главных угроз национальной безопасности государства, в соответствии с которыми формируется главная задача, а по отношению к ней - задачи более низкого уровня. Там все равномерно "размазано" на 43 страницах.

"Перед нами "продукт" "интеллектуальной деятельности" каких-то кремлевских бюрократов в жанре "обо всем и ни о чем". Видимо, авторы этого документа далеки от понимания жанра, равно как и понимания того, каковы реальные угрозы национальной безопасности России", - пишет Катасонов.

Он указывает, что в Стратегии одни лозунги, которые никого ни к чему не обязывают, в отличие от советских пятилетних и годовых планов развития, которые содержали конкретные показатели. Так, в разделе "Экономическая безопасность" ничего конкретного. При этом создается ощущение, что документ должен показать "нашим партнерам", что мы разделяем их оценки и приоритеты, пишет Катасонов об упоминании "зеленой энергетики", изменения климата и т.п.

Во второй статье ученый отметил, что некоторые читатели посчитали его критику чрезмерной, но он, напротив, считает, что был слишком мягок в оценках. По его мнению, Стратегия "является ярким индикатором того, что страна погружается в управленческий хаос". 28 июня 2014 года был принят Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации". Но идея изначально была извращена. Закон только ослабил управленческую вертикаль, так как каждый глава региона или муниципального образования может разрабатывать свою стратегию.

"Число документов стратегического планирования, разработанных только на муниципальном и региональном уровне, сегодня превышает 54 000, подсчитали эксперты. И практически все они никак не увязаны друг с другом. И почти не увязаны с документами федерального уровня", - подчеркнул ученый.

Например, в начале 2018 года правительство утвердило "Стратегию развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года". Но мусора и свалок в стране за три с половиной года меньше не стало. Зато есть Стратегия.

В результате ведомства "автономны", они руководствуются своими документами, в правительстве усиливается межведомственная какофония, нарастает управленческий хаос, власть разделяется, и это является настоящей угрозой для страны. Но все это скрывается за красивыми лозунгами, заключает Катасонов.