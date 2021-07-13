Дорогу к ЖК "Суходольский квартал" в Екатеринбурге сохранят после протестов жителей

В екатеринбургском микрорайоне Широкая речка завершилась хэппи-эндом ситуация с перекрытием проезда к ЖК "Суходольский квартал". Застройщик, ведущий стройку рядом с жилмассивом, и собственник земли договорились, что дорогу к дому больше не будут перекапывать. Решение стало результатом совместной встречи. Об этом рассказал в своих социальных сетях депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Разрушенный участок дороги, из-за которой стали протестовать местные жители, в ближайшее время пообещали заасфальтировать.

"Также строительная компания намерена обсудить с властями дополнительный вариант, как подъезжать к многоквартирникам. Скорее всего, к разговору подключат и "Группу ЛСР", потому что автовладельцы из соседнего "Меридиана" пользуется теми же путями-дорогами. Ситуация под контролем, беды не предвещает", - добавил Альшевских.

Напомним, что конфликтная ситуация началась на минувшей неделе. Два дня подряд люди выходили на народный сход для того, чтобы отстоять перекрытую улицу Суходольскую. Причиной народного бунта стало то, что людей лишили единственного подъезда к домам, поставив забор и перекопав дорогу. Свободным остался единственный выезд, состоящий из бетонных плит, по которым не смогут проехать ни легковушки, ни автомобили экстренных служб. В результате в ситуацию был вынужден вмешаться представитель прокуратуры Свердловской области. Он выехал на место и провел переговоры с жильцами и застройщиками из компании "Брусника". Также на место выезжали сотрудники ГИБДД.