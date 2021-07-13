В Челябинске задержали мужчину, разбившего экран умной опоры

В Челябинске задержали 20-летнего жителя региона, который разбил экран умной опоры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 27 июня в сквере по улице Цвиллинга. Неизвестный разбил экран умной опоры.

Полицейчкие установили мужчину, причастного к совершению данного противоправного деяния. Известно, что он нигде не работает, ранее не был судим. Молодой человек рассказал, что повредил имущество, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вину мужчина признал и раскаялся.

По данному факту возбуждено уголовное дело о вандализме. Мужчине грозит арест на срок до трех месяцев.