13 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
умная опора, вандализм, (2021) | Фото: администрация Челябинска

В Челябинске задержали мужчину, разбившего экран умной опоры

В Челябинске задержали 20-летнего жителя региона, который разбил экран умной опоры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 27 июня в сквере по улице Цвиллинга. Неизвестный разбил экран умной опоры.

Полицейчкие установили мужчину, причастного к совершению данного противоправного деяния. Известно, что он нигде не работает, ранее не был судим. Молодой человек рассказал, что повредил имущество, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вину мужчина признал и раскаялся.

По данному факту возбуждено уголовное дело о вандализме. Мужчине грозит арест на срок до трех месяцев.

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Теги: умная опора, вандализм, полиция,



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