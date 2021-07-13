Рабочие не торопятся завершать ремонт моста на Блюхера в Екатеринбурге

В то время, пока ремонт Макаровского моста и моста на Кольцовском тракте идет полным ходом, рабочие, отвечающие за ремонт моста на Блюхера, не сильно торопятся начинать работы. Согласно круглосуточной онлайн-трансляции, первые из них пришли на объект только около 10.15, а сейчас ведутся какие-то переговоры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, работы на объекте идут по графику и волноваться не о чем. Однако опоздали сегодня рабочие по какой-то причине или это их привычное расписание – выяснить не удалось.

"Работы ведутся подрядной организацией. Администрация города может контролировать только график проведения работ, но не график работы сотрудников коммерческой организации. Тем более у нас нет полномочий выяснять по какой причине рабочие сегодня припозднились", - сообщили в мэрии.

Напомним, что вчера для ремонта моста на Кольцовском тракте перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги. Из-за этого там образовались гигантские пробки. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возмутился отсутствием рабочих на участке, после чего ремонтные работы сразу возобновились.

В текущем году в Екатеринбурге предусмотрен ремонт 45 участков автомобильных дорог. Ремонт Блюхеровского моста затянется до конца августа. Работы на Кольцовском тракте - до 15 сентября.