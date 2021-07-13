Минэкономразвития считает, что в этом году средняя зарплата россиянина вырастет на 5 тысяч рублей

Обновленный макроэкономический прогноз Минэкономразвития России до 2024 года сулит россиянам рост среднемесячной зарплаты почти на 5 тыс. руб. или на 9,1% уже в текущем году (относительно уровня 2020 года). В министерстве считают, что в этом году средняя зарплата россиянина превысит 56 тыс. руб., пишут "Ведомости".

Со следующего года, согласно аналитикам Минэка, зарплаты будут прирастать чуть скромнее – на 6,6% в год, таким образом, в 2024 году средняя зарплата россиянина приблизится к 68 тыс. руб. в месяц.

Примечательно, что еще весной в ведомстве ожидали прирост средней зарплаты всего на 3,8 тыс. руб.

Также Минэкономразвития повышает и прогноз прожиточного минимума. Впрочем, в на 2021 год эта цифра оставлена почему-то без изменений – 11 653 руб. Ожидается, что в следующем году эта цифра вырастет до 11 950 руб., а к 2024 году – до 14 031 руб.

Еще один интересный момент: прогноз реальных располагаемых доходов населения Минэкономразвития оставляет без изменений.