13 Июля 2021
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Экономика В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Минэкономразвития считает, что в этом году средняя зарплата россиянина вырастет на 5 тысяч рублей

Обновленный макроэкономический прогноз Минэкономразвития России до 2024 года сулит россиянам рост среднемесячной зарплаты почти на 5 тыс. руб. или на 9,1% уже в текущем году (относительно уровня 2020 года). В министерстве считают, что в этом году средняя зарплата россиянина превысит 56 тыс. руб., пишут "Ведомости".

Со следующего года, согласно аналитикам Минэка, зарплаты будут прирастать чуть скромнее – на 6,6% в год, таким образом, в 2024 году средняя зарплата россиянина приблизится к 68 тыс. руб. в месяц.

Примечательно, что еще весной в ведомстве ожидали прирост средней зарплаты всего на 3,8 тыс. руб.

Также Минэкономразвития повышает и прогноз прожиточного минимума. Впрочем, в на 2021 год эта цифра оставлена почему-то без изменений – 11 653 руб. Ожидается, что в следующем году эта цифра вырастет до 11 950 руб., а к 2024 году – до 14 031 руб.

Еще один интересный момент: прогноз реальных располагаемых доходов населения Минэкономразвития оставляет без изменений.

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Теги: средняя зарплата, россияне, доходы, минэкономразвития



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