Челябинский онкоцентр возглавил Дмитрий Ростовцев
Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины возглавил Дмитрий Ростовцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.
До назначенияРостовцев занимал должность главврача городской больницы № 6 Челябинска.
Напомним, в январе Андрей Важенин покинул должность главврач Челябинского областного клинического онкологического диспансера, чтобы участвовать в конкурсе на пост ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета. В апреле он был назначен и.о. ректора вуза.