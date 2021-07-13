Челябинский онкоцентр возглавил Дмитрий Ростовцев

Напомним, в январе Андрей Важенин покинул должность главврач Челябинского областного клинического онкологического диспансера, чтобы участвовать в конкурсе на пост ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета. В апреле он был назначен и.о. ректора вуза.

Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины возглавил Дмитрий Ростовцев , сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.





