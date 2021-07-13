Каждому девятому россиянину отказали в приеме на работу из-за прививки от COVID-19

Каждый девятый россиянин сталкивался с отказом в приеме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса, таковы результаты исследования портала SuperJob.

Отсутствие прививки никак не повлияло на трудоустройство 73% опрошенных, пишет РБК. Еще 16% ответить затруднились.

Большинство из тех, кто встречался с отказами из-за нежелания вакцинироваться, имели зарплату до 50 тыс. рублей. Также выше среднего доля столкнувшихся с отказами в Москве – 15%.

Ранее другой опрос показал, что больше трех четвертей россиян (78%), поставивших прививки от коронавируса, готовы пройти ревакцинацию спустя полгода.

Однозначно пойдут на ревакцинацию 43%. При этом отрицательно к идее повторной прививки относятся 22% респондентов, но только 6% говорят, что однозначно не будут прививаться еще раз.