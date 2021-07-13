13 Июля 2021
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Зверев – о вакцинах и научном подходе

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Общество В России
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Каждому девятому россиянину отказали в приеме на работу из-за прививки от COVID-19

Каждый девятый россиянин сталкивался с отказом в приеме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса, таковы результаты исследования портала SuperJob.

Отсутствие прививки никак не повлияло на трудоустройство 73% опрошенных, пишет РБК. Еще 16% ответить затруднились.

Большинство из тех, кто встречался с отказами из-за нежелания вакцинироваться, имели зарплату до 50 тыс. рублей. Также выше среднего доля столкнувшихся с отказами в Москве – 15%.

Ранее другой опрос показал, что больше трех четвертей россиян (78%), поставивших прививки от коронавируса, готовы пройти ревакцинацию спустя полгода.

Однозначно пойдут на ревакцинацию 43%. При этом отрицательно к идее повторной прививки относятся 22% респондентов, но только 6% говорят, что однозначно не будут прививаться еще раз.

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Теги: прививка, коронавирус, вакцина, прием на работу



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