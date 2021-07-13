Росстат впервые назвал долю нефтегазового сектора в ВПП страны

Росстат впервые посчитал долю нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП). По итогам 2020 года она составила 15,2% ВВП, хотя еще годом ранее составляла 19,2%

Для крупных нефтегазовых стран показатель 15-20% от ВВП является средним, пишет РБК со ссылкой на эксперта Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерину Грушевенко. В США доля нефтегазового сектора составляет 8%, в Саудовской Аравии — 50%, в Норвегии — 14%, в Казахстане — 13,3%, в ОАЭ — 30%, в Канаде — менее 10%, перечисляет она.

В прошлом году Владимир Путин заявил, что Россию уже нельзя назвать "бензоколонкой", страна начинает "слезать с нефтегазовой иглы". При этом углеводороды по-прежнему составляют значительную часть экспорта, но тоже уже не бОльшую – в прошлом году на фоне низких цен на нефть доля нефтегазового сектора впервые упала в экспорте ниже 50%.