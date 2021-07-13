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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Смирительная рубашка, психиатрия (2018) | Фото: medprosvita.com

Пермский школьник, обвиняемый в убийстве своей семьи, может быть невменяемым

У подростка, которого подозревают в убийстве своих родителей и сестры, во время психиатрической экспертизы, было выявлено психическое заболевание.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники, молодого человека якобы признали невменяемым. В этом случае, согласно УПК, при вынесении обвинительного приговора суд не сможет назначить фигуранту наказание, но должен применить принудительные меры медицинского характера.

Напомним, по предварительной информации, подросток сперва расправился со своей матерью, много раз ударив ее топором по голове. После этого убил отца и свою сестру, которая вернулась домой с занятий в школе искусств. После этого школьник переодел отца в свою одежду и, изуродовав до неузнаваемости его лицо, сбежал в Екатеринбург, где поселился в одном из хостелов. Изначально подозрения в убийстве пали на отца семейства, однако после экспертизы было установлено, что тот находится среди жертв. После задержания подросток признался в содеянном.

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Теги: убийство, подросток, экспертиза, отец, сын, подозреваемый, жертва



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